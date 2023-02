Zwei schwerverletzte Frauen nach Autounfall in Vreden

Bei einem Unfall in Vreden sind zwei Frauen in ihren Autos auf ein Feld geschleudert und schwer verletzt worden.

Ein Warndreieck steht in der Nähe einer Unfallstelle.

An der Kreuzung der Bundesstraße 70 und Kreisstraße 19 soll eine 20 Jahre alte Frau einer 52-Jährigen die Vorfahrt genommen haben, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Dadurch seien die beiden Fahrzeuge auf der Kreuzung zusammengestoßen.

Beide Frauen kamen den Angaben nach in ein Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme und der anschließenden Bergung am Dienstagabend musste die B70 halbseitig für rund zwei Stunden gesperrt bleiben. Der Verkehr sei an der Unfallstelle vorbeigeführt worden. Die Polizei schätzte den entstandenen Sachschaden auf rund 40.000 Euro.