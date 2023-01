Zwei Schwerverletzte nach Frontalzusammenstoß

Zuvor war ein 61 Jahre alter Autofahrer auf der Bundesstraße 1 aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten, wie die Polizei am Sonntagabend mitteilte. Dort kollidierte er mit dem Wagen eines 67-Jährigen. Rettungskräfte brachten die zwei Schwerverletzten in Kliniken. An dem Unfall am Sonntagabend waren demnach noch drei weitere Fahrzeuge beteiligt, die hinter dem Auto des 67-Jährigen gefahren waren. Die Insassen blieben unverletzt. Während der Unfallaufnahme war die B1 in beide Richtungen für gut drei Stunden komplett gesperrt.