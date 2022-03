Zwei Tatverdächtige nach Raubüberfall auf Juwelier in U-Haft

Mechernich (dpa/lnw)

Zwei Wochen nach einem Raubüberfall auf einen Juwelier in Mechernich südwestlich von Bonn sitzen zwei Tatverdächtige in Untersuchungshaft. Durch veröffentlichte Fotos aus einer Überwachungskamera seien ein 20-Jähriger und ein 21-Jähriger in den Fokus der Ermittlungen geraten, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die beiden seien am Dienstag in Rheinland-Pfalz festgenommen worden.

Von dpa