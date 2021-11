Zwei-Tonnen-Blindgänger in Heinsberg entschärft

Heinsberg (dpa/lnw)

Eine rund zwei Tonnen schwere Weltkriegsbombe ist am Samstagnachmittag in Heinsberg erfolgreich entschärft worden. Die Evakuierung der rund 9000 Anwohner sei aufgehoben, sagte eine Sprecherin der Stadt gegen 15 Uhr. «Alle Betroffenen können in ihre Wohnungen zurück.» Im Radius von eineinhalb Kilometern um den Fundort hatten die Menschen am Morgen ihre Häuser verlassen müssen.

Von dpa