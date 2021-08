Zwei Tote in Windeck gefunden: Mordkommission ermittelt

Im Garten eines Hauses in Windeck im Rhein-Sieg-Kreis hat die Polizei am Montag zwei Tote gefunden. Eine Mordkommission habe Ermittlungen aufgenommen, sagte am Dienstag ein Sprecher der Polizei Bonn. Es handelt sich demnach um einen 34 Jahre alten Mann und eine 33 Jahre alte Frau, die offenbar durch Schussverletzungen ums Leben gekommen sind. Näheres soll die Obduktion der Leichen am Dienstag ergeben. Der «Kölner Stadt-Anzeiger» hatte berichtet.

Kurzzeitig habe es einen möglichen Tatverdächtigen gegeben, den man aber nach einer Vernehmung und Überprüfung wieder entlassen habe, sagte der Polizeisprecher. Dem Vernehmen nach kannten sich der Mann und die Frau, waren aber kein Paar.