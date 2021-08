Zwei Tote in Windeck: Tötungsdelikt und Suizid

Im Fall der beiden Toten in Windeck im Rhein-Sieg-Kreis geht die Polizei nach einer rechtsmedizinischen Untersuchung von einem Tötungsdelikt und einem anschließenden Suizid aus. Die Beteiligung einer dritten Person von außen sei auszuschließen, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Der 34 Jahre alte Mann und die 33 Jahre alte Frau waren am Montag erschossen in einem Garten gefunden worden. Dem Vernehmen nach kannten sie sich, waren aber kein Paar.