Zwei Tote in Wohnhaus entdeckt: Mordkommission ermittelt

Den Spuren zufolge habe der Mann sich anschließend selbst getötet, teilte die Kölner Polizei am Mittwoch mit. Die Leichen der Eheleute waren am Dienstagabend in einem Wohnhaus in Köln-Lindenthal entdeckt worden. Tatmotiv könnte Zeugen zufolge die beabsichtigte Trennung und das Scheitern der Ehe gewesen sein. Einzelheiten zur Tat wollten die Ermittler mit Hinweis auf die posthumen Persönlichkeitsrechte der Toten nicht mitteilen.