Zwei tote Männer gefunden: Mordkommission ermittelt

Hamm (dpa)

In einer Wohnung in Hamm sind die Leichen zweier Männer gefunden worden. Es sei eine Mordkommission eingerichtet worden, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Dortmund am Donnerstag. Die Todesursachen seien aber noch unklar. Zuvor hatte der «Westfälische Anzeiger» darüber berichtet.

Von dpa