Zwei Tote: Mordkommission ermittelt wegen Tötungsdelikts

In Köln ist am Mittwoch ein Mann schwer verletzt im Hinterhof eines Mehrfamilienhauses gefunden worden und wenig später im Krankenhaus gestorben.

In der Wohnung des 59 Jahre alten Mannes sei dann dessen 54 Jahre alte Ehefrau tot aufgefunden worden, teilte die Polizei in Köln mit. Der 59-Jährige war am Morgen von einem Anwohner leblos in dem Hinterhof entdeckt worden. Mutmaßlich sei der Mann aus dem Fenster gesprungen, teilte die Polizei mit. Eine Mordkommission wurde eingerichtet. Die Polizei sprach in der Mitteilung von einem Tötungsdelikt. Die Hintergründe seien noch unklar.