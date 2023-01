Zwei Tunnelbesetzer: «erschüttert über Zerstörungswut»

Erkelenz (dpa)

Die zwei Aktivisten, die tagelang in einem unterirdischen Tunnel am Braunkohleort Lützerath ausgeharrt hatten, haben der Polizei «Zerstörungswut» bei der Geländeräumung vorgeworfen. «Mit gemischten Gefühlen beobachten wir, wie viel Aufmerksamkeit die Medien dem Tunnel geschenkt haben», zitierte die Initiative «Lützerath lebt» die beiden Aktivisten am Montagabend. «Die Fragen, die uns am häufigsten gestellt wurden - wie es uns geht, was wir da unten gemacht haben, wie wir den Tunnel gebaut haben - sind absolut irrelevant und gehen komplett am eigentlichen Thema vorbei.» Die beiden Personen, die sich «Pinky» und «Brain» nennen, hatten den Tunnel am Montagmittag verlassen.

Von dpa