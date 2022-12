Zwei Verletzte bei Autounfall im Kreis Paderborn

Borchen (dpa/lnw)

Bei einem frontalen Zusammenstoß zweier Autos im Kreis Paderborn sind zwei Menschen verletzt worden. Eine 33-Jährige erlitt bei dem Unfall am frühen Montagabend schwere Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Die Frau habe auf der L818 bei Borchen nach links auf die A33 in Richtung Bielefeld abbiegen wollen. Ihr Wagen sei dabei in ein entgegenkommendes Auto gekracht.

Von dpa