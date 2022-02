Zwei Verletzte bei Feuer in Duisburger Mehrfamilienhaus

Duisburg (dpa/lnw)

Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Duisburg sind am frühen Sonntagmorgen zwei Menschen verletzt worden. Eine Person habe erhebliche Brandverletzungen erlitten und sei in eine Bochumer Spezialklinik gebracht worden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Ein zweiter Mensch sei «mittelschwer verletzt» ins Krankenhaus gekommen. Weitere Angaben machte die Feuerwehr zunächst nicht.

Von dpa