Zwei Verletzte bei Feuer in Langenfeld: Waldbrand verhindert

Langenfeld (dpa/lnw)

Beim Brand einer Gartenlaube sind in Langenfeld zwei junge Männer verletzt worden. Die 21 und 22 Jahre alten Verletzten hätten mit einem Gasbrenner und einer Gasflasche hantiert, berichtete die Polizei am Mittwoch in Mettmann. Dabei sei es zu einer Verpuffung gekommen.

