Zwei Verletzte bei Unfall auf der A3

Oberhausen (dpa/lnw)

Bei einem Unfall auf der Autobahn 3 bei Oberhausen sind zwei Menschen verletzt worden. Eine Person erlitt bei dem Auffahrunfall am Freitag kurz vor Mitternacht schwere Verletzungen, ein weiterer Mensch wurde leicht verletzt, wie die Polizei in Düsseldorf in der Nacht zum Samstag mitteilte.

Von dpa