Zwei Verletzte bei Unfall auf Flucht vor Polizei

Mülheim an der Ruhr (dpa/lnw)

Auf der Flucht vor einer Polizeikontrolle ist ein mutmaßlich unter Drogeneinfluss stehender Autofahrer in Mülheim an der Ruhr mit einem weiteren Auto kollidiert. Die 42 Jahre alte Fahrerin des zweiten Autos und ihr vier Jahre alter Sohn seien bei dem Zusammenstoß am Mittwochabend verletzt und ins Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der 39-jährige Unfallverursacher sei nicht verletzt worden.

Von dpa