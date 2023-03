Zwei Verletzte in Hotel entdeckt: Verdächtiger festgenommen

Feuerwehr und Polizei finden in Köln in einem Hotelzimmer zwei schwer verletzte Männer. Die beiden weisen heftige Schnittverletzungen auf und müssen notoperiert werden. Nun hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen.

Nach dem Fund von zwei schwer verletzten Männern in einem Kölner Hotel hat die Polizei einen 28 Jahre alten Tatverdächtigen festgenommen. Der Mann soll am Sonntag einem Haftrichter vorgeführt werden, wie die Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten. Der 28-jährige Belgier werde verdächtigt, die zwei Männer mit einem Messer schwer verletzt zu haben.

Die Hintergründe der Tat waren den Angaben zufolge noch unklar. Die beiden verletzten Männer hätten noch nicht identifiziert werden können. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die beiden Schwerverletzten waren am Samstagmorgen in dem Hotelzimmer entdeckt worden, nachdem der Hotelier die Polizei alarmiert hatte. Sie wurden beide in Kliniken gebracht und dort notoperiert. Einer der beiden habe zunächst in Lebensgefahr geschwebt, hatte es zunächst geheißen.