Zweijähriger fällt von Pferdekutsche: Schwer verletzt

Ein zweijähriges Kind ist in Wiehl im Oberbergischen Kreis von einer Pferdekutsche gefallen und schwer verletzt worden. Es wurde mit einem Hubschrauber in eine Kinderklinik gebracht, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Junge habe am Montagnachmittag mit seiner Mutter in der Kutsche gesessen, als das Pferd plötzlich gescheut habe und eine Böschung hinaufgelaufen sei. Dabei habe das Kind den Halt verloren und sei aus der Kutsche gefallen. Lebensgefahr bestand laut Angaben einer Polizeisprecherin nicht.