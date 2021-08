Zweijähriger stirbt in Mini-Kita

In einer städtischen Mini-Kita von Gelsenkirchen ist nach Angaben der Stadt ein zweijähriger Junge ums Leben gekommen. Oberbürgermeisterin Karin Welge (SPD) sprach in einer Mitteilung von einem tödlichen Unglücksfall, der sich am Montagnachmittag ereignet habe. «Ich bin zutiefst erschüttert über diesen tragischen Vorfall», erklärte sie. Der genaue Unfallhergang müsse noch geklärt werden. Zum Unglückszeitpunkt hätten sich vier Kinder und zwei Erzieherinnen in der Einrichtung befunden.

In den kind- beziehungsweise altersgerecht ausgestatteten Räumen einer Mini-Kita können nach Angaben der Stadt insgesamt neun Kinder im Alter von unter drei Jahren von zwei Tagespflegepersonen betreut und dem jeweiligen Entwicklungsstand angepasst individuell gefördert werden. Die Polizei ermittelt.