Zweiter Anlauf: OVG tagt wegen Kiesabbaus am Niederrhein

Münster (dpa/lnw)

Wegen der geplanten Ausweitung des Kiesabbaus am Niederrhein tagt am Dienstag (10.00 Uhr) in einem zweiten Anlauf das nordrhein-westfälische Oberverwaltungsgericht (OVG) in Münster. Ein erster Prozesstermin war Mitte März wegen einer Corona-Infektion einer Richterin abgesagt worden.

Von dpa