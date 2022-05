Zwölf-Meter-Baum fiel um: Spaziergängerin unverletzt

Bochum (dpa/lnw)

Riesenglück im Unglück hat eine Spaziergängerin auf einem Waldweg in Bochum gehabt: Ein Zwölf-Meter-Baum stürzte am Montagnachmittag aus unbekannten Gründen genau in dem Moment um, als sie vorbeiging, die Baumkrone begrub die Frau unter sich, wie die Bochumer Feuerwehr mitteilte.

Von dpa