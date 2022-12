Zwölfjähriger von Lastwagen erfasst und schwer verletzt

Lüdenscheid (dpa/lnw)

Ein zwölf Jahre alter Junge ist am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien in Lüdenscheid von einem Lastwagen erfasst und schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war der Junge am Morgen auf dem Weg zur Schule, als er trotz grüner Ampel an einer Kreuzung von einem nach rechts abbiegenden Lkw-Fahrer (46) übersehen wurde.

Von dpa