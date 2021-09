POL-MS: Drei Kellereinbrüche an der Anton-Bruchausen-Straße - Zeugen gesucht

Im Zeitraum von Dienstag (21.9) bis Donnerstag (23.9) sind Unbekannte in Kellerräume von drei Mehrfamilienhäusern an der Anton-Bruchausen-Straße eingebrochen.

Zwischen Sonntag (19.9., 16:00 Uhr) und Donnerstag (23.9., 08:10 Uhr) verschafften sich die Täter ersten Erkenntnissen zufolge durch die Tiefgarage oder durch die Haustür eines Mehrfamilienhauses Zugang zu den Kellerabteilen. Von dort entwendeten die Unbekannten ein Rennrad der Marke BMC in orange und eine Stichsäge der Marke Makita.

In dem Keller eines anderen Hauses wurde, vermutlich auf die gleiche Art und Weise, in der Nacht von Montag (20.9., 19:30 Uhr) auf Dienstag (21.9., 07:30 Uhr) ein Pedelec der Marke Specialized in schwarz und die dazugehörende Ladestation gestohlen. An dem Gepäckträger war auf der linken Seite eine schwarze Satteltasche befestigt.

Im Nachbarhaus entwendeten unbekannte Täter zwischen Donnerstag (16.9., 00:30 Uhr) und Dienstag (21.9., 18:20 Uhr) einen Akkuschrauber der Marke Makita in rosa.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise geben können.

Informationen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

