POL-ST: Emsdetten, 63-jähriger Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Bei der Kollision eines Radfahrers mit einem Pedelec-Fahrer ist der 63-jährige Radfahrer aus Emsdetten schwer verletzt worden.

Der Mann war am Montag (13.09.21) gegen 15.35 Uhr auf der Hermannstraße in Richtung Rheiner Straße unterwegs und fuhr dabei auf dem entgegensetzten Gehweg. Dann bog er nach links auf den Parkplatz des K&K-Marktes ab. Zeitgleich fuhr ein 86-jähriger Pedelec-Fahrer aus Emsdetten vom Parkplatz in Richtung Hermannstraße. Beide Radfahrer kollidierten miteinander und stürzten zu Boden.

Der 63-Jährige trug schwere Verletzungen davon und wurde mittels eines Rettungswagens in ein Krankenhaus gebracht. Der 86-Jährige wurde leicht verletzt. Ein Sachschaden ist nicht entstanden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell