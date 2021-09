POL-ST: Ibbenbüren, Rheine, mehrere Autos aufgebrochen

...In Ibbenbüren wurde am Montag (20.09.21) zwischen 07.35 Uhr und 14.10 Uhr auf einem Parkplatz an der Osnabrücker Straße etwa auf Höhe der Hausnummer 158 ein Opel Corsa auf unbekannte Art und Weise von einer unbekannten Person geöffnet. Aus dem Inneren stahlen der oder die Diebe eine Handtasche, Bargeld und drei Jacken.

In Rheine an der Heinrich-Lübke-Straße schlugen Unbekannte zwischen Montag (20.09.21), 19.50 Uhr, und Dienstag (21.9.21), 08.00 Uhr, mit einem unbekannten Werkzeug die Scheibe eines geparkten schwarzen VW Polos ein. Sie gelangten ins Innere des Fahrzeugs. Gegenstände wurde nicht entwendet.

Am Timmermanufer, ebenfalls in Rheine, wurde die hintere, rechte Seitenscheibe eines Mazdas eingeschlagen. Ob etwas entwendet wurde, ist unklar. Auch zum Tatzeitraum gibt es keine konkreten Angaben. Der Aufbruch wurde am Montagmorgen (20.09.21) der Polizei gemeldet.

An der Droste-Hülshoff-Straße in Rheine-Wietesch schlugen unbekannte Täter in der Zeit zwischen Sonntag (19.09.21), 21.30 Uhr, und Montag (20.09.21), 08.00 Uhr, die hintere linke Fensterscheibe eines grauen Opel Astras ein. Entwendet wurden Hygieneartikel sowie eine Sonnenbrille.

Täterhinweise liegen in keinem der Fälle vor. Daher bittet die Polizei Zeugen um Mithilfe. Wer in einem der Tatzeiträume etwas Auffälliges beobachtet hat, meldet sich für Rheine unter Telefon 05971/9384215 und für Ibbenbüren unter Telefon 05451/5914315.

