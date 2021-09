POL-ST: Lienen, Rennradfahrerin stößt mit Reh zusammen und wird schwer verletzt

Lienen (ots)

Eine Rennradfahrerin ist am Donnerstag (16.09.21) gegen 09.10 Uhr mit ihrem Rad auf dem Alten Postdamm in Richtung Westen gefahren, als plötzlich ein Reh von links nach rechts die Fahrbahn querte. Die 42-Jährige aus Hagen am Teutoburger Wald stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Das Wildt...

Polizei Steinfurt