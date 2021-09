POL-ST: Mettingen, Einbruch in Firmenwagen, Werkzeuge gestohlen

Mettingen (ots)

Unbekannte Täter haben sich in der Nacht zu Dienstag (07.09.21) in der Zeit zwischen 20.45 Uhr am Montagabend und 06.50 Uhr am nächsten Morgen gewaltsam Zugang zu einem Firmenwagen verschafft, der an der Recker Straße etwa auf Höhe der Posten-Börse geparkt war. Ersten Erkenntnissen zufolge brachten sie das Schloss der Hecktür an dem Peugeot Boxer auf. Die Täter stahlen mehrere Werkzeuge. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Eurobereich. Hinweise auf den oder die Täter gibt es nicht. Die Polizei in Ibbenbüren nimmt Zeugenhinweise entgegen unter Telefon 05451/5914315....

Polizei Steinfurt