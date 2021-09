POL-ST: Rheine-Elte, Unfall mit Pkw und Radfahrer, Zeugen gesucht

Am Freitag (20.08.2021) ist es gegen 14:30 Uhr auf der Brückenstraße in Höhe der Mittelinsel an der Tankstelle zu einer Beinahe-Kollision zwischen einem schwarzen Ford B-Max und einem 31-jährigen Rennradfahrer gekommen. Durch das plötzliche Abbremsen des Pkw kam der Radfahrer, der hinter ihm fuhr, ins Schlingern und stürzte. Hierbei hat sich der Radfahrer am Arm und am Knie verletzt, und es entstand ein Schaden am Rennrad. Der 58-jährige PKW-Fahrer stieg zunächst aus. Nach einer kurzen Diskussion mit dem Radfahrer verließ er dann den Unfallort. Dieser Unfall wurde nach Angaben der Beteiligten von mehreren Zeugen, unter anderem von zwei Personen, die sich in einem weißen Lieferwagen direkt hinter dem Radfahrer befunden haben, beobachtet. Hinweise bitte an die Polizei in Rheine unter 05971/9384215.

