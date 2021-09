POL-ST: Rheine, Verkehrsunfallflucht, 61-jährige Pedelec-Fahrerin verletzt

Rheine (ots)

Am Donnerstag (16.09.) gegen 17:25 Uhr befuhr ein anthrazitfarbener Pkw Kombi die Straße Am Thietor in Fahrtrichtung Neuenkirchen. Im Kreuzungsbereich bog der Pkw bei grünem Lichtzeichen der dortigen Ampel nach rechts auf die Salzbergener Straße. Zeitgleich beabsichtigte die 61-jährige Pedelec-Fa...

Polizei Steinfurt