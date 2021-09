POL-ST: Saerbeck, Verkehrsunfall mit schwerverletztem Rollerfahrer

Saerbeck (ots)

Am Dienstag (07.09.), um 15.40 Uhr, ereignete sich in Saerbeck ein Verkehrsunfall zwischen einem 33-jährigen PKW Fahrer aus Lengerich und einem 16-jährigen Rollerfahrer aus Saerbeck. Beide Fahrzeuge waren auf dem Lengericher Damm (K2) in Fahrtrichtung Lengerich unterwegs. Während der Lengericher den Rollerfahrer überholen wollte, bog dieser nach links in eine Grundstückseinfahrt ab, wobei es zum Zusammenstoß mit dem 33-jährigen Autofahrer kam. Dieser geriet nach dem Zusammenstoß mit seinem PKW in einen Straßengraben, blieb jedoch unverletzt. Der 16-jährige Rollerfahrer kam zu Fall und verletze sich schwer. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Es entstanden Sachschäden an beiden Fahrzeugen von insgesamt 1.200 Euro....

Polizei Steinfurt