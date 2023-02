DJK-VfL lässt nichts anbrennen

Am heimischen Helker Berg übernahmen die Billerbeckerinnen gleich das Kommando über den Landesligisten. „Aus einer kompakten Staffelung haben wir im Mittelfeld effektiv Druck gemacht“, freute sich Averesch. Aus genau so einer Situation resultierte auch die frühe Führung. Nach Ballgewinn steckte Lisa Schlottbohm clever durch auf Liska Behrens. Vor Gäste-Torhüterin Melanie Ziegner behielt sie die Nerven und schob zum 1:0 ein (13.). Exakt 20 Minuten später stand die Torschützin wieder im Fokus. Ein erneuter Ballgewinn landete vor ihrem Fuß und nach feinem Pass bei Anna Hruschka. Diese scheiterte mit ihrem ersten Abschluss noch zunächst an Ziegner, der Abpraller landete aber erneut bei der Frau mit der Nummer 24, ihr zweiter Versuch zappelte dann im Netz (33.).

Auch im zweiten Durchgang hatten die Domstädterinnen das Geschehen auf dem Kunstrasenplatz vollends im Griff. „Defensiv haben wir nahezu nichts zugelassen“, sah Averesch eine äußerst solide Leistung seiner Abwehrreihe. Nach vorne wurden dagegen immer wieder Nadelstiche gesetzt. Endgültig den Deckel drauf machte dann Nike-Marie Weßels. Auf Vorarbeit von Liska Behrens schlug ihr Abschluss von der Sechszehner-Kante exakt im unteren Toreck ein (60.). Der 3:0-Endstand. Und das obwohl, die Billerbeckerinnen noch so manche Torgelegenheit ausließen. „Wir hätten noch etwas kaltschnäuziger sein können“, gab Averesch zu. Nichtsdestotrotz konnte er einen Haken hinter einem gelungenen Test setzen: „Wichtig ist aber erst einmal, dass wir uns überhaupt so viele Gelegenheiten herausgespielt haben.“ Daran wollen sie anknüpfen. Am Donnerstag (16. 2.) steht das nächste Testspiel in der Domstadt an. Dann ist DJK Borussia Münster zu Gast. 7 DJK-VfL Billerbeck – DJK GW Amelsbüren 3:0; Tore: 1:0 Liska Behrens (13.), 2:0 Anna Hruschka (33.), 3:0 Nike-Marie Weßels (60.)