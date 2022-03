Hüter der Rasselbande

Als Lehrer kennt er sich mit Kindern und Jugendlichen aus. Sehr viel älter ist seine „Klasse“ von der Beerlage auch nicht – mitten im Generationenumbruch steckt der B-Ligist aber Christian Reisener hat seinen Spaß daran. „Diese Entwicklung wollen wir fortsetzen“, betont der 41-Jährige, der auch in der kommenden Spielzeit 2022/23 das Kommando in Holthausen übernehmen wird. Unterstützt wird er dabei weiterhin von Christian Lütke Enking als spielenden Co-Trainer. „Für mich eine ganz wichtige Personalie“, sagt Reisener.

Geht in sein sechstes Trainerjahr bei SW Beerlage II: „Charlie“ Tran van Ranh.

In eher ruhigen Fahrwassern sind sie unterwegs. „Ein paar Punkte brauchen wir noch“, erklärt Christian Reisener mit Blick auf die Tabelle, die sein Team zwar „nur“ auf Platz elf ausweist, aber das immerhin mit satten 14 beziehungsweise 15 Punkten Vorsprung auf Adler Buldern II und BW Lavesum, die aktuell die beiden letzten Ränge einnehmen. „Christian hier eine anspruchsvolle Aufgabe übernommen“, sagt Fußball-Abteilungsleiter Philipp Mersmann mit Verweis auf das Durchschnittsalter, das sich im Sommer durch den kurzfristigen Ausfall von zwei Stammkräften noch weiter nach unten bewegt habe. Dass sich die Mannschaft im Mittelfeld der Tabelle befinde, spiegele seine gute Arbeit wider. „Die Jungs schätzen ihn und arbeiten gerne mit ihm zusammen“, erklärt Mersmann. „Und der Vorstand ist überzeugt, dass Christian die Mannschaft fortwährend weiterentwickeln wird.“

Dieser Aufgabe stellt sich Reisener, der mit seiner Frau Lara in Schöppingen lebt, gerne. Auch wenn er hofft, dass er es nach dem Sommer nicht nur noch mit jungen Wilden zu tun haben wird. Denn mit Christian Kalvelage, Manuel Wigger und Philipp Große-Enking spielen drei gestandene Kicker mit dem Gedanken, ihre aktive Karriere zu beenden. „Wenn sie nicht mehr dabei sind, dann wäre der Umbruch zu groß“, sagt der Trainer mit Blick auf die wegbrechende Erfahrung. „Dann hätte ich keinen Spieler mehr im Kader, der älter als 26 Jahre ist.“ Schön für die Zukunft, aber vielleicht zu heftig, um in der Kreisliga B ohne Abstiegsgespenst im Nacken an der Weiterentwicklung arbeiten zu können.

Sehr froh ist Philipp Mersmann, dass auch bei der Reserve ist die Trainerfrage geklärt: Coach Tran van Ranh alias „Charlie“ wird weiterhin an der Linie stehen und geht dann bereits in seine sechste Trainersaison auf der Beerlage. „Ein Glücksfall für den Verein, denn Charlie weiß genau, wie er seine Schützlinge, deren Prioritäten in der Kreisliga D nicht immer der Trainings- und Spielbetrieb sind, anpacken muss“, lächelt Mersmann. „Außerdem gelingt es ihm immer wieder, neue Spieler für die zweite Mannschaft zu gewinnen.“

Damit dient das Team auch als guter Unterbau für die „Erste“, die nach wie vor in der B-Liga ihren Weg gehen möchte. „Wir wollen schnell die nötigen Punkte holen, damit wir endgültig auf der sicheren Seite sind“, betont Christian Reisener, der im vergangenen Sommer seine zweite Amtszeit auf der Beerlage nach 2009 bis 2011 angetreten hat. Umso früher können sie daran arbeiten, die „Rasselbande“ in der kommenden Saison auf das nächste Level zu heben.