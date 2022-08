Jugend forscht für den Klassenerhalt

Mit einem ganz jungen Kader will Frank Averesch die Mannschaft in der Westfalenliga behaupten

Elf neue Spielerinnen laufen auf, ein komplett neues Team im VfL-Trikot, um möglichst nicht mehr mit den gravierenden Personalproblemen der Vorsaison zu kämpfen zu haben. Nike Wessels, die vom A-Ligisten TuS Wüllen kommt, ist mit ihren 20 Jahren die Alterspräsidentin in dieser Riege – alle weiteren zehn Neuzugänge kommen direkt aus den U 17-Juniorinnen. „Wir sind eben ein Ausbildungsverein“, erklärt Averesch. „Diesen Weg gehen wir ganz bewusst.“ Um den Spielerinnen aus dem eigenen Nachwuchs wie Lilli Kaleske, Johanna Steinkamp, Inga Wieling und Pia Faber eine Chance zu geben, aber auch weiteren Talenten aus der Region. Ein sinnvoller, aber auch mutiger Schritt. Denn aus der U 17 direkt in die Westfalenliga durchzustarten, das ist ein riesiger Sprung. „Es bleibt eben der Nachteil im Frauenfußball, dass es keine A-Jugend gibt“, sagt Frank Averesch. Also brauchen sie Geduld. Im Trainerteam, aber auch die Spielerinnen selbst. Liska Behrens dient da als bestes Beispiel. Eine tolle Spielerin, die jetzt ihr wahres Leistungsvermögen abruft – nach zwei Jahren im Seniorinnenbereich.

Die nötige Zeit sollen sie bekommen, nur müssen auch Punkte her. Ein Spagat, den sie beim VfL schaffen können, wenn denn nicht die wenigen erfahrenen Kräfte zu häufig ausfallen. Lisa Schlottbohm, Anna Hruschka, Katharina Maus, Franziska Diekmann, auf ihren Schultern lastet die Verantwortung. Umso mehr, weil mit Anna Haberecht die Torjägerin Nummer eins nach ihrer Knie-OP noch lange ausfallen wird. „Sie arbeitet dafür, noch einmal anzupacken, aber vor der Rückrunde rechne ich nicht mit ihr“, bedauert der Trainer. „Eins zu eins zu ersetzen ist sie nicht.“

Wie kompliziert die Saison werden könnte, hat schon die Vorbereitung gezeigt, die nicht nur deshalb holprig verlaufen ist, weil immer wieder Spiele abgesagt wurden oder Personal gefehlt hat. „18 Gegentore in sieben Testspielen gegen unterklassige Gegner, das ist deutlich zu viel“, betont der Coesfelder. Daran müssen sie arbeiten. Vor allem, weil in der Westfalenliga viele abgezockte Mannschaften auf sie zukommen. Wichtig wäre, schnell einige Punkte zu sammeln, um nicht gleich unter Druck zu geraten.

So „grün“ der Kader auch ist, die geballte Erfahrung am Seitenrand soll einen wichtigen Beitrag leisten. Daniel Richter steht weiter als Co-Trainer zur Verfügung, weitere Verstärkung gibt es von Betty Anane, die nach anhaltenden Verletzungsproblemen vom Spielfeld ins Trainerteam rückt. Und dann ist da Frank Averesch, der in Billerbeck in seine dritte Saison geht – insgesamt aber schon in sein 35. Trainerjahr in Folge. Eines, das eine ganz besondere Herausforderung wird, ahnt der 57-Jährige. „Der Verein bietet mir ein tolles Umfeld, in dem es sich sehr angenehm arbeiten lässt“, betont er. Zugleich sei der fortwährende Abstiegskampf sehr kräftezehrend. Und auf den stellt er sich mit seinen Youngsters auch diesmal ein: „Wir werden in keinem Spiel der Favorit sein.“