Mario Beeke sieht noch „viel Luft nach oben“

(uh). Die ersten vier Testspiele sind gelaufen, die letzten zwei davon absolvierte der künftige A-Ligist VfL Billerbeck am Freitag und kurz darauf am Sonntag. Dem glatten 4:1 über TuS Wüllen folgte ein 2:4 gegen SC Greven 09.

Hundertprozentig zufrieden mit der aktuellen Form ist Mario Beeke nicht. „Beim Training sind derzeit wenig Leute“, erklärte der neue Coach, Pädagoge an einer Gesamtschule in Recklinghausen (Sport sowie Italienisch) und zweifacher Familienvater (Matteo, 3, und Töchterchen Juna, 8 Wochen), „einige weilen im Urlaub, andere sind als Leiter im Ferienlager tätig, wieder andere waren beim Parookaville-Festival.“ Beeke sieht noch „viel Luft nach oben“.

Sehr gut gefallen hat ihm die Chancenauswertung gegen Wüllen. „Wir haben 0:1 hinten gelegen und uns zurückgekämpft“,freute er sich über den Kampfgeist seiner Truppe, „das spricht für eine gesunde Mentalität.“ Verbessern müssen sich seine Schützlinge in der Abwehrarbeit: „Da müssen wir konsequenter und kompromissloser sein.“ Auf Leon Holtmann, den Angreifer, muss er ab sofort verzichten. Holtmann, der in Dortmund BWL studiert, macht bald sein Auslandssemester auf der Insel Bali. „Bis zum Abflug werde ich nichts riskieren und lege eine Pause ein“, sagte er, „ich will ja nicht mit einem Kreuzbandriss in der Hängematte liegen.“ 7 VfL Billerbeck - TuS Wüllen 4:1; Tore: 0:1 Kevin Pieper (11.), 1:1 Henning Piegel (21.), 2:1 Matthias Möllering (27.; FE), 3:1 Henrik Stefan Bölte (34.), 4:1 Tim Goedereis (78.) 7 VfL Billerbeck - SC Greven 09 2:4; Tore: 1:0 Max Vandienken (30.), 1:1, 1:2 Jeremy Bohmert (35., 36.), 1:3 Finn Liebert (50.), 2:3 Henning Piegel (72.), 2:4 Finn Liebert (84.)