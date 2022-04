Nächster Schritt Richtung rettendes Ufer

Noch vor ein paar Wochen waren die Nicht-Abstiegsplätze in weite Ferne gerückt. Zwei Siege gegen Vorwärts Epe und SG Coesfeld 06 später und der VfL Billerbeck ist wieder mittendrin im Kampf um den Klassenerhalt. „Diesen Schwung wollen wir mitnehmen, um den Anschluss zu veredeln“, gibt Steffen Schudy, Co-Trainer beim VfL Billerbeck, die Marschroute vor. Die Möglichkeit, weiter an die Konkurrenz heranzurücken, bietet sich bereits heute Abend. Dann ist mit Adler Weseke das abgeschlagene Bezirksliga-Schlusslicht zu Gast am Helker Berg.

Für Schudy keinesfalls ein Zeichen dafür, dass die drei Punkte für die Domstädter bereits im Sack sind. „Das wird ein Kraftakt. Die Weseker werden sich mit Sicherheit nicht kampflos ergeben“, prophezeit er. „Geben wir nur ein Prozent weniger als gegen Epe und Coesfeld, dann wird es für uns gefährlich.“ Dabei liegt die enorme Tragweite dieser Partie auf der Hand. Gewinnt der VfL, kann dieser zumindest zwischenzeitlich vom vorletzten Tabellenplatz springen und sich noch weiter an das rettende Ufer heranpirschen. Zumal ein dritter Sieg in Folge mit Blick auf den anstehenden Saison-Endspurt einen zusätzlichen Schub an Motivation geben kann.

Und dieser wird dringend benötigt, immerhin ist es für die Mannschaft von Trainer Philipp „Pepe“ Daldrup noch ein langer Weg in Richtung Klassenerhalt. Die aktuelle Formkurve macht jedoch Mut. „Auch wenn es zwischenzeitlich übel aussah, wir haben als Mannschaft immer daran geglaubt, das Ruder noch herumzureißen“, betont Schudy. Ohnehin sei die Stimmung in der eingeschworenen Truppe weiterhin ungebrochen. „Alle ziehen mit. Der Wille ist definitiv da“, berichtet der „Co“. Das haben nicht zuletzt die überzeugenden Auftritte gegen Epe und Coesfeld eindrucksvoll unter Beweis gestellt. „Wir können absolut mithalten und auch punkten, wenn alle an einem Strang ziehen“, weiß Schudy.

Entsprechend ist auch der Matchplan für heute Abend schnell erzählt. An den jüngsten Leistungen anknüpfen, die drei Punkte in Billerbeck halten und nach der Osterpause wieder angreifen. Passend dazu hat sich auch die Personallage beim VfL weiter entspannt. „Bis auf unsere Langzeitverletzten sind alle Mann an Bord. Wir werden mit voller Kapelle antreten“, freut sich Schudy. Mit vereinten Kräften soll also der nächste Schritt getan werden, um das rettende Ufer nicht aus den Augen zu verlieren. 7 Anstoß: Heute, 20 Uhr, Sportzentrum Billerbeck, Kunstrasen