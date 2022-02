Ohne Heinrich in den Abstiegskampf

Billerbeck

Den Kampf um den Klassenerhalt in der Bezirksliga wird der VfL Billerbeck ohne Thorsten Heinrich angehen. „Ich hätte mir gewünscht, dass wir weiter zusammen anpacken“, erklärte der Trainer gestern enttäuscht. „Aber es ist deutlich geworden, dass es in einigen Teilen nicht zusammenpasst.“ Deshalb hat er sein Engagement am Helker Berg nach sieben Monaten mit sofortiger Wirkung beendet – wahrscheinlich werden die Billerbecker nun mit einer internen Lösung in die Rückrunde gehen.

Von Frank Wittenberg