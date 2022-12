Saat auf fruchtbarem Boden

Jede seiner bislang acht Reisen unter dem Motto Handball-Entwicklungshilfe war auf eine Art besonders, diese aber hat die Erwartungen noch einmal weit übertroffen. Mal ganz abgesehen von der Schönheit des Landes, das auch als Wiege des Weins angesehen wird: „Das Interesse am Projekt Handball at school war absolut beeindruckend.“ Deshalb freut sich Helmut Martin schon jetzt darauf, möglicherweise bereits im Jahr 2023 nach Georgien zurückzukehren – Nachhaltigkeit ist angesagt.

In drei Städten hat der Billerbecker seine Lehrgänge im Auftrag der International Handball Federation (IHF) durchgeführt: Kutaissi, Tiflis und Telavi. „Insgesamt 90 D-Lizenzen habe ich im Anschluss ausgegeben“, freut sich der 73-Jährige. Denn damit gibt es in Georgien 90 weitere Multiplikatoren, die nun das nötige Hintergrundwissen haben, den Handball fachlich in den Sportunterricht einzubinden.

Wobei Georgien anders als seine früheren Stationen wie Papua-Neuguinea, Simbabwe oder Uganda sicherlich kein Handball-Entwicklungsland im klassischen Sinne sei. „Früher hat es auch durch die Nähe zum russischen Handball durchaus gute Mannschaften gegeben“, berichtet er. Vom großen Nachbarn habe man sich dort aber mittlerweile völlig distanziert. Nun müsse der Sport von ganz unten wieder aufgebaut werden – Beispiel Telavi, wo er zwei nagelneue Hallen vorgefunden habe, in die vierte Etage eines Komplexes gebaut, wo es aber aktuell keine Vereinsmannschaften gebe. „Dabei waren die Frauen aus dieser Stadt vor gut zehn Jahren noch georgischer Meister.“

Umso wichtiger sei es, wieder bei den Kindern in der Schule anzufangen. Entsprechend froh ist der langjährige Trainer der DJK-Handballerinnen, auf sehr wissbegierige Lehrer gestoßen zu sein, denen er viele Tipps und Übungsformen an die Hand gegeben hat. „Es geht ja auch darum, Handball selbst in kleineren Halle möglich zu machen, wo kein klassisches Sechs gegen Sechs durchzuführen ist“, erläutert er. Spielformen, die trotzdem auch größere Gruppen durchweg in Bewegung halten, hatte er reichlich im Gepäck.

Dass seine „Entwicklungshilfe“ in Georgien auf fruchtbaren Boden fällt, davon zeigt sich Martin überzeugt. Nicht nur, weil Handball dort seit diesem Jahr fester Bestandteil im Sportunterricht ist. „Ich bin begeistert, wie nicht nur der Verband das unterstützt, sondern auch die Politik“, erzählt er. So habe er in den zwei Wochen im Südkaukasus immer eine feste Crew von vier Begleitern um sich gehabt, die sich um viele Dinge gekümmert habe – darunter auch immer ein Vertreter des Schulministeriums. „Das hat es sehr besonders gemacht und war eine neue Erfahrung für mich.“ So verbindet er damit auch die Hoffnung, dass das Schul- oder Sportministeriums des Landes das Projekt künftig mitfinanziere.

Anders als früher, als die IHF-Lektoren meist nur zu einem einmaligen Besuch in die Länder gereist sind, ist „Handball at school“ nun auf einen Vier-Jahres-Zeitraum angelegt. Seit seiner Rückkehr nach Billerbeck vor wenigen Tagen arbeitet Helmut Martin daran, über den georgischen Handballverband Konzepte aus seinem Leitfaden „Handball für Schule und Verein“ an die Schulen weiterzureichen, das er vor zehn Jahren mit Holger Enck ausgearbeitet hat. Für 2023 ist dann der zweite Besuch vor Ort geplant. „Vielleicht in drei anderen Städten, und eventuell können auch Trainer eingebunden werden“, sagt Martin. „Aber das muss alles noch mit der IHF geklärt werden.“

Egal, wohin es ihn dann führen wird, die nächste Reise nach Georgien kann der 73-Jährige kaum abwarten. Wegen der Schönheit des Landes, nicht zuletzt aber wegen der unglaublichen Gastfreundlichkeit, auf die er überall gestoßen sei. „Die Georgier legen sehr großen Wert auf Essen und Trinken in geselliger Runde“, lächelt Martin – da musste er schon gewaltig aufpassen, nur als Handball-Schwergewicht die Rückreise anzutreten.