Standard-Könige bleiben cool

Bis zur 21. Minute hielten die Billerbecker den Laden nicht, dann flog eine der brandgefährlichen Eckbälle in den Strafraum. Der Schuss von Oliver Leifken wurde noch geblockt, aber den Abpraller versenkte Christian Messing. „Ärgerlich, weil wir gefühlt schon drei Mal geklärt hatten“, schüttelte der Trainer den Kopf. Ebenso bitter das 0:2 in der 38. Minute, als Torwart Max Mertens den Kopfball von André Kreuz nach einer weiteren Ecke an den Innenpfosten lenkte, dann aber an den Fuß bekam und selbst ins Netz bugsierte.

Und der VfL? Der wusste absolut zu gefallen, setzte mehrfach nach vorne gefährliche Nadelstiche. Diyar Özden verpasste eine Hereingabe von Henrik Bölte knapp (19.), dann musste sich GW-Keeper Marius Kattenbeck strecken, um einen 25-Meter-Knaller von Niklas Kuhlage über die Latte zu lenken. In der 43. Minute wurde der A-Ligist endlich belohnt: Über Matthias Möllering und Henrik Bölte kam der Ball zu Diyar Özden, der auf 1:2 verkürzte. „Wenn wir damit in die Pause gehen, haben wir eine super Ausgangslage“, betonte Beeke – hatten sie aber nicht, denn in Minute 45.+3 entschied der Schiri zum Entsetzen der Gastgeber auf Freistoß an der Strafraumgrenze. „Max Zumbülte trifft klar den Ball und prallt dann mit dem Gegner zusammen“, ärgerte sich der Trainer. Dickens Toka war's egal, er schweißte den Ball in den Winkel.

Mit einem Konter legte Semih Daglar in der 72. Minute das 1:4 nach, während der vermeintliche zweite VfL-Treffer von Matthias Möllering wegen hauchdünner Abseitsposition nicht gegeben wurde. „Schade, aber toll gespielt“, lobte Mario Beeke sein Personal. „Das hat Spaß gemacht!“ 7 VfL Billerbeck – GW Nottuln 1:4; Tore: 0:1 Christian Messing (21.), 0:2 André Kreuz (38.), 1:2 Diyar Özden (43.), 1:3 Dickens Toka (45.+3), 1:4 Semih Daglar (72.).