VfL bringt sich um den verdienten Lohn

Auch einen Tag später fehlten ihm sämtliche Erklärungsversuche. „Es ist für mich unbegreiflich, wie wir dieses Spiel noch aus der Hand gegeben haben“, konnte Frank Aversch, Trainer der Damen des VfL Billerbeck, noch immer nicht fassen, was am Sonntagnachmittag auf dem Kunstrasenplatz des SV Fortuna Freudenberg passiert ist. Genauer gesagt: Was in den letzten 15 Minuten der Partie passiert ist. Immerhin waren die Domstädterinnen mit einer souveränen 2:0-Führung der vermeintlich sichere Sieger, ihre Heimreise traten sie allerdings ohne einen einzigen Punkt im Gepäck an. Stattdessen gab es bei den Gastgebern nach einer wahnwitzigen Schlussphase und einem 3:2-Siegtreffer in der Nachspielzeit kein Halten mehr.

So groß der Jubel beim SV, so riesig die Frustration bei den Billerbeckerinnen. „Die Siegerstraße konnten wir gefühlt gar nicht mehr verfehlen“, schüttelte Averesch den Kopf. „Und plötzlich brachen bei uns alle Dämme. Wir haben die Gegner quasi dazu eingeladen, uns noch die Punkte wegzunehmen.“ Dabei begannen die blau-weißen Gäste äußerst engagiert. Und gingen Mitte des ersten Durchganges folgerichtig in Führung. Nach Ecke von Nike-Marie Weßels stand Lana Hubbeling genau richtig und nickte am zweiten Pfosten gegen die Laufrichtung der machtlosen SV-Torfrau Melanie Bäumer zur 1:0-Führung für den VfL ein (24.).

Dabei blieb es zunächst, ehe die Vorlagengeberin zu Beginn der zweiten Halbzeit selbst zuschlug. Nach Balleroberung von Franziska Diekmann im Mittelfeld schaltete Nike-Marie Weßels blitzschnell, ihr Abschluss aus knapp 30 Metern landete über Bäumer hinweg zum 2:0 für die Billerbeckerinnen im Netz (53.). „Im Anschluss haben wir sogar Gelegenheiten auf das entscheidende 3:0, spielen aber unsere Chancen nicht konsequent genug aus“, berichtete Averesch.

Stattdessen nahm der Schrecken in der Schlussphase seinen Lauf. Zunächst verkürzte Sarah Lina Hasenbach auf 1:2 (78.), dann gelang Emelie Arns sogar der Ausgleich (84.). Dem Wahnsinn die Krone auf setzte Franziska Stoffel, die mit dem Schlusspfiff das Comeback der Freudenberger perfekt machte (90. +3). „Allesamt Tore, die aus individuellen Fehlern resultierten“, verstand Averesch die Welt nicht mehr. „Das darf man sich in der Westfalenliga einfach nicht erlauben. Darüber wird definitiv noch zu sprechen sein.“

Besonders prekär: Es ist längst nicht das erste Mal, dass sich die Domstädterinnen in den Schlussminuten um den eigentlich verdienten Lohn bringen. „Uns sind schon so viele Punkte spät flöten gegangen“, küdigte Averesch dringenden Handlungsbedarf an. Zumal der VfL jeden Punkt gebrauchen kann, um sich von den unteren Tabellenplätzen abzusetzen. Jetzt gilt es, im letzten Ligaspiel vor der Winterpause zu Gast bei der Reserve des VfL Bochum den Karren aus dem Dreck zu ziehen. „Und das über mindestens 95 Minuten!“, wie Averesch nur mahnend betonen kann. 7 SV Fortuna Freudenberg – VfL Billerbeck 3:2; Tore: 0:1 Lana Hubbeling (24.), 0:2 Nike-Marie Weßels (53.), 1:2 Sarah Lina Hasenbach (78.), 2:2 Emelie Arns (84.), 3:2 Franziska Stoffel (90. +3)