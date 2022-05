VfL feiert dritten Liga-Erfolg in Serie

Vom sicheren Klassenerhalt will er noch nicht sprechen. „Aber wir sind auf einem sehr guten Weg“, war Frank Averesch die Freude nach dem 2:1-Auswärtssieg des VfL Billerbeck beim SV Borussia Emsdetten ins Gesicht geschrieben. Mit dem jüngsten Erfolg haben die Domstädterinnen quasi den Grundstein dafür gelegt, auch nächstes Jahr wieder in der Westfalenliga mitmischen zu können. „Rechnerisch ist zwar noch nichts entschieden, einen Sieg werden wir wohl noch mindestens brauchen“, prognostiziert der VfL-Trainer. Angesichts der aktuellen Formkurve scheint das mehr als möglich. Immerhin haben die Billerbeckerinnen mit dem Erfolg in Emsdetten bereits den dritten Sieg in Folge gefeiert.

Und der geht mehr als in Ordnung: „Absolut verdient. Eigentlich hätten wir sogar noch höher gewinnen müssen“, lobte Averesch das Engagement seiner Mannschaft. Diese ging gleich von Beginn an konzentriert an die Aufgabe bei der Borussia, die selbst mittendrin im Abstiegskampf steckt. Zunächst fehlte den VfL-Akteurinnen allerdings noch das letzte Quäntchen Spielglück. Einige Male sorgten Franziska Diekmann und Liska Behrens für Gefahr, jubeln durfte der VfL aber erst in der 26. Minute. Erneut war das Duo Diekmann/Behrens maßgeblich beteiligt. Erstere setzte sich über außen durch, der folgende Abschluss konnte noch von Keeperin Marita Theele entschärft werden – jedoch genau vor die Füße von Liska Behrens, die zur 1:0-Gästeführung abstaubte.

Dabei blieb es noch bis tief in den zweiten Durchgang hinein. Erst kurz vor Schluss war erneut Behrens zur Stelle, die den VfL mit ihrem zweiten Treffer des Tages endgültig auf die Siegerstraße schoss. So setzte sich die eingewechselte Anna Hruschka über außen durch, ihre Hereingabe konnte noch von der Emsdettener Hintermannschaft geklärt werden. Der Abpraller landete bei Behrens, die ihre Gegenspielerin aussteigen ließ und eiskalt aus 16 Metern in den Knick knallte (86.). Das war jedoch noch nicht der Schlusspunkt. Die Gastgeberinnen kamen dank Ina Teltenkötter noch zum 1:2 – ihr Anschlusstreffer war letztendlich aber nur noch Ergebniskosmetik (89.).

Mit den drei weiteren Zählern haben sich die Biller- beckerinnen damit bis auf den siebten Tabellenplatz gemausert – 13 Punkte von den Abstiegsplätzen entfernt. „Jetzt noch einmal nachlegen und wir sind in ruhigen Fahrwassern“, richtete Averesch bereits den Blick auf den Saisonendspurt. 7 SV Borussia Emsdetten – VfL Billerbeck 1:2; Tore: 0:1, 0:2 Liska Behrens (26., 86.), 1:2 Ina Teltenkötter (89.)