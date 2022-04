VfL seit neun Ligaspielen sieglos

Viel investiert, aber erneut erfolglos. Zum achten Mal in Folge blieben die Damen vom VfL Billerbeck sieglos. Zu Gast bei DJK Wacker Mecklenbeck setzte es letztendlich eine 0:2-Schlappe. „Ich kann der Mannschaft eigentlich keinen Vorwurf machen. Wir müssen uns einfach endlich mal wieder belohnen“, zieht Daniel Richter, Co-Trainer der Domstädterinnen, Bilanz. Warum es nicht läuft? Liegt für ihn klar auf der Hand. „Wir gehen absolut auf dem Zahnfleisch. Wir treten Woche für Woche quasi mit unserem letzten Aufgebot an“, sieht er den VfL aktuell vom Pech verfolgt. Dieses besteht zumeist aus Mischung aus erster und zweiter Mannschaft plus U17. Da passte es auswärts in Mecklenbeck ins Bild, dass sich Torhüterin Nadine Tigges beim Aufwärmen verletzte. Stattdessen musste Lena Gottschling in den Kasten – sie kommt normalerweise bei der zweiten Mannschaft auf dem Feld zum Einsatz. „Sie hat ihre Sache gut gemacht“, betont Richter. Die Niederlage verhindern konnte sie allerdings auch nicht.

Obwohl die Leistung stimmte, traten Lea Haverkamp und die Damen vom VfL Billerbeck die Heimreise aus Mecklenbeck ohne Punkte an. Es ist bereits das neunte sieglose Spiel in Folge für die Domstädterinnen.

Dabei waren die Gäste aus Billerbeck trotz all der Rückschläge in der Vergangenheit durchaus stark in die Partie beim Tabellenvierten gestartet. „Defensiv standen wir sehr gut. Vorne hatten wir das Pech, dass sich Kristine Dönnebrink bei ihren Chancen nicht belohnt hat“, erzählt Richter.

Und wie es im Fußball so oft ist: Wenn es nicht läuft, dann richtig. Nach einem torlosen ersten Durchgang gingen die Gastgeber schließlich durch ein Eigentor in Front. Nach Flanke von Wacker-Akteurin Hannah Geldschläger fälschte Unglücksrabe Mona Ueding den Ball unhaltbar in den VfL-Kasten ab (64.). Im Anschluss hatten die Billerbeckerinnen durchaus die Gelegenheit, die Partie noch zu drehen. Es fehlte allein an der Präzision – und zum Teil auch an einer Portion Glück. Stattdessen machte Laura Bezhaer Sekunden vor Abpfiff mit dem 2:0 alles klar (90.+5).

Es bleibt damit für die Blau-Weißen weiterhin eine Rückrunde zum Vergessen. Sieben Partien, null Punkte, nur drei Treffer erzielt, dafür 18 kassiert. Den letzten Erfolg feierten sie am 14. November beim 3:2 gegen den VfL Bochum II. Seit neun Spielen warten sie mittlerweile auf den nächsten Sieg in der Verbandsliga. Das Polster auf die Abstiegsplätze schmilzt immer weiter. „Wir müssen dringend wieder punkten“, weiß Richter und den Ernst der Lage. Zumal am kommenden Samstag (16. 4.) ein wahres Abstiegsduell mit dem Tabellenzwölften SV Bökendorf ansteht. Dieser könnte mit einem Sieg in Billerbeck auf zwei Punkte herankommen – und hat noch ein Nachholspiel in der Hinterhand. „Wir sind also gewarnt und müssen den Bock umstoßen, egal mit welcher Besetzung“, gibt Richter die Marschroute vor. Es soll der erste Erfolg in einem bisher alles andere als rosigen 2022 werden. 7 Wacker Mecklenbeck – VfL Billerbeck 2:0; Tore: 1:0 Hannah Geldschläger (64), 2:0 Laura Bezhaer (90.+5)