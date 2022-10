1100 Teilnehmer auf dem Marktplatz

Aber der Aufwand hat sich gelohnt. „Die Zuschauer haben sehr guten Sport gesehen“, bilanzierte Cheforganisator Dasbach, der sich auf 200 Helfer und Helferinnen verlassen konnte, „das ist die Basis, ohne die wir diese Großveranstaltung nicht durchführen könnten.“

Die beiden Computer-Spezis Stefan Hülsmann und Thomas Borgert fütterten pausenlos den PC bei über 1100 Teilnehmern mit immer neuen Ergebnissen, so dass die Siegerehrungen zeitnah nach den Rennen über die Bühne gingen.

Das Wetter spielte auch lange mit, bis kurz vorm „Königswettbewerb“, dem 10-km-Straßenlauf, ein wenig Regen vom Himmel rieselte. „Der blaue Himmel ist nicht mehr weit“, beruhigte Fabian Dasbach, hauptberuflich Pädagoge an der Theodor-Heuss-Realschule, Aktive und Zuschauer, „bald wird’s wieder schöner.“ Auch als Wetterfrosch bewies er ungeahnte Qualitäten, unterhielt mit seinem Mitmoderator Bernd Bohmert weiter das Publikum, und feuerte nebenbei auch noch seine Schwiergermutter Ruth Hilgert an, die die 5 km in 27:19 Minuten (Platz 2 in der W 60) bewältigte. | Ergebbnisse: https://my.raceresult.com/209645/