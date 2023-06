300 Reiter in Coesfeld im Einsatz

Coesfeld

(uh). Kluger Mann denkt mit! Marcus Voss war mit dem Radl da. Auf seinem Mountainbike der Marke „Bulls“ flitzt der Vorsitzende des ZRuFV Coesfeld-Lette über das Turniergelände. „Ich lauf’ mir doch keine Brandblasen an den Füßen“, sagt er und tritt kräftig in die Pedalen. „Wir haben hier an drei Tagen 1500 Starts mit 300 Reitern und 500 Pferden.“ Eindrucksvolle Zahlen, die für die Popularität dieser Veranstaltung sprechen. „Im Herbst feiert unser Verein hundertjähriges Jubiläum“, erzählt Voss Junior, dessen Papa Günter am ersten Turniertag auch das Geschehen verfolgt hat. Voss Senior ist am 28. Mai 81 geworden.