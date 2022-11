Abwehrbeton lässt Gegner verzweifeln

Was letztlich so klar klingt, war 45 Minuten lang zwar kein Krimi, aber eben auch kein Ruhekissen. „Weil wir in der ersten Halbzeit viel mehr Tore werfen müssen“, verwies der Trainer auf die unnötige Spannung, die sein Personal in den Minuten vor der Pause hatte aufkommen lassen. Bis zur 19. Minute lief der DJK-Express wie geschmiert immer wieder mit Tempo nach vorne und zumeist auch mit sicheren Abschlüssen, dann aber wurde es plötzlich ruckelig. „Everswinkel hat es uns sicherlich schwer gemacht, aber wir haben dann unnötig viele Dinger ausgelassen“, stellte Haverkämper fest. Von 13:8 schmolz der Vorsprung, weil den Coesfelderinnen in den verbliebenen elf Minuten bis zur Pause nur noch ein einziger Treffer gelang. Nur dank der guten Defensivarbeit mit einer starken Torfrau Jule Bömer zwischen den Pfosten brachten die DJK-Damen eine 14:12-Führung in die Kabine.

Mehr Tempo, mehr Treffer, der Start in Durchgang zwei klappte nahezu perfekt, und so stand es nach nicht einmal drei Minuten 18:13. Trotzdem ließ sich der Aufsteiger aus Everswinkel nicht so richtig abschütteln. „Wirklich eine gute Mannschaft“, lobte Dirk Haverkämper die Gäste, die noch einmal verkürzten und beim 23:20 (46.) zumindest wieder in Schlagdistanz waren – dann aber ließen die Coesfelderinnen in der Deckung komplett die Schotten runter. Satte 15 Minuten lang verzweifelte der SC restlos am Abwehrbeton der DJK Eintracht. Nur kurz mussten sich die Coesfelderinnen schütteln, als Magda Hemker in eine kurze Deckung genommen wurde, dann aber lief es wieder wie geschmiert: Christin Willemsen warf das 29:20, am Ende gelang Laura Engelmann Treffer Nummer 30.

Gut gemacht! „Nach der deutlichen Niederlage in Hahlen war das die richtige Antwort“, freute sich der Trainer, der ein Extralob an die siebenfache Torschützin Anke Wilmer verteilte. „Sie hat es in Abwehr und Angriff sehr stark gemacht.“ Mit dem klaren 30:22-Sieg verbessern sie ihr Punktekonto auf 8:2 und mischen ganz oben mit in der Verbandsliga. „Eine schöne Bilanz“, lächelte Haverkämper mit Blick in die kuschelige, weil einmal mehr stattlich gefüllte „Hölle 2“: „Die Zuschauer nehmen es an, das ist auch ein tolles Zeichen für die Mannschaft.“ 7 DJK Coesfeld – SC Everswinkel 30:22; Jule Bömer und Maike Kreikenberg (im Tor), Magda Hemker (8/1), Anke Wilmer (7), Maike Dieker (4), Juliana Hüls (3), Jette Schmedt auf der Günne (3), Christin Thiery (2), Christin Willemsen (1), Laura Engelmann (1), Britta Reckers, Diana Korthals.