Allein unter Schwänen

Die drei Schwäne, die im eiskalten Nordost-Wind durch das Wasser paddeln, glotzen, als könnten sie nicht kapieren, was da gerade vor sich geht. Verständlich, denn bei diesem Wetter würde sich kein Hund hinter dem Ofen hervortrauen. Die gefiederten Kollegen müssen aber den Pröbstingsee in Borken teilen – mit zwei Männern, nur bekleidet mit Badehose und Kappe. Völlig verrückt? Durchaus. „Dass der Körper erst für Fluchtgedanken sorgt, ist völlig normal“, beruhigt Mark Koitka. „Aber das hat auch ein gewisses Suchtpotenzial.“ Er muss es wissen, schließlich ist der fast 44-Jährige ein erfahrener Eisschwimmer.

An diesem Aprilmorgen ist er aber beinahe ein wenig enttäuscht. Dabei gibt das Wetter noch einmal alles: Wie Zucker hat sich eine dünne Schneedecke über die Landschaft gelegt. 0,6 Grad Celsius weist das Thermometer als Lufttemperatur aus, was in Verbindung mit dem Wind den Begriff „Eis“ schonungslos vor Augen führt. Als Koitka sein Messgerät aber ins Wasser hält, blickt er erstaunt drein. „Etwa 7,5 Grad“, zuckt er mit den Schultern. „Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet.“ Denn für Eisschwimmer ist das fast wie ein Ausflug nach Mallorca. Diese Disziplin fängt erst unter fünf Grad Celsius an – wäre das jetzt ein offizieller Wettbewerb, kämen nur die Hälfte der Punkte in die Wertung. Schlicht zu warm.

Seit 2015 pflegt der Coesfelder diese ungewöhnliche Extremsportart. Entstanden aus einer „großen Klappe“, gibt er zu. „Beim nächsten Mal bin ich auch dabei“, hatte er verkündet, als er bei den German Open das Mikro unter die Nase gehalten bekommen hatte. Christof Wandratsch, einer der erfolgreichsten deutschen Eisschwimmer, erinnerte ihn an sein Versprechen. Folglich gab es keine Ausrede. Wie aber auch Koitka selbst nach über zwei Jahren nicht vergessen hatte, dass der Verfasser dieser Zeilen vollmundig einen Selbsttest in Erwägung ziehen wollte . . .

Also: raus aus den dicken Klamotten und ab ins Wasser! „Langsam und in gleichbleibendem Tempo“, betont der Experte. Einfach reinspringen in die kalten Fluten, nein, viel zu gefährlich für den Kreislauf. „Bedächtig vorwärts und auf die richtige Atmung in den Bauch achten.“ Schritt für Schritt weiter, was im flach abfallenden Pröbstingsee gut umzusetzen ist.

Für Koitka ist es etwa der zehnte Ausflug in diesem Winterhalbjahr. „Eher wenig, weil ich gerade nicht für ein Event trainiere“, sagt der 44-Jährige, der schon bei den Weltmeisterschaften in Tallin/Estland und Bled/Slowenien am Start war. Einmal war der Pröbstingsee fast zugefroren – da musste er sich seinen Weg durch das Eis bahnen. Minus zwölf Grad Luft- und 1,5 Grad Wassertemperatur, das hat er schon hinter sich gebracht. „Manchmal frage ich mich auch, warum ich mir das antue“, gibt er ehrlich zu. „Aber der Nachher-Effekt ist immer schön.“

Doch vor dem Nachher kommt das Vorher, und das ringt tatsächlich die größe Überwindung ab. Die Finger sind schon vor der Berührung mit dem See eiskalt, der Rest des Körpers erhält nun die volle Kältedröhnung. „Zwischen 12 und 20 Minuten bleibe ich meistens im Wasser“, erzählt Koitka. „Ich habe aber auch schon erwachsene Männer erlebt, die nach drei bis vier Zügen schreiend rausgelaufen sind.“ Fantastische Aussichten – vor dem inneren Auge taucht schon die Schlagzeile „Iceman trifft Weichei“ auf.

Aber es funktioniert, erstaunlich, wobei die Finger und Zehen tatsächlich schnell jegliches Gefühl verlieren. „Das kommt nachher wieder“, beruhigt der Coesfelder. Dann geht es los, mit vorsichtigen Schwimmzügen zum rechten Ufer, dann rüber auf die linke Seite, mit einer aufblasbaren roten Boje im Schlepptau und kritisch beäugt von den drei Schwänen. Die Bewegung hilft, das Eisbad im eigentlich zu warmen Wasser fühlt sich nicht so extrem unangenehm wie befürchtet an. „Das hat doch was“, lächelt Mark Koitka. Sagt einer, der niemals ins Hallen- oder Freibad geht. „Viel zu langweilig! Ich möchte keine Kacheln zählen.“

Zehn bis zwölf Minuten sind tatsächlich vergangen, als es zurück an den Badestrand geht, der seinem Namen an diesem Tag so gar keine Ehre erweist. Abtrocknen, rein in die Klamotten. Und dann schmeckt sogar dem Genießer, der sich bei der Frage nach Kaffee oder Tee in 100 von 100 Fällen für das Bohnengebräu entscheiden würde, die dampfende Himbeer-Vanille-Mischung. Hauptsache Wärme für den Körper. „Den Becher nicht ganz vollmachen“, empfiehlt der Experte. „Wenn du zitterst, schüttest du dir das heiße Zeug über die Hand.“

Zittern, das trifft es. Und das hält auch noch eine ganze Zeit an auf der Rückfahrt im Auto, trotz der Heizung auf höchster Stufe. Die Schuhe hängen nur halb an den dick besockten Füßen, weil die gefühllosen Finger keine Möglichkeit geben, sie vernünftig anzuziehen. „Wenn die Wärme zurückkehrt, schüttet der Körper Endorphine aus“, verspricht Koitka. Sagt der Mann, dem sie bei den German Open 2018 nach 30 Minuten im 1,8 Grad kalten Wasser „an Land“ helfen mussten. „Das machst du nie wieder“, dachte er sich in dem Moment. „Aber am nächsten Morgen hatte ich schon wieder Bock.“

Also halten wir es wie Sean Connery alias James Bond: Sag niemals nie! Eisschwimmen im Pröbstingsee, eine neue Erfahrung. Verbunden mit einem großen Vorteil. „Überleg mal, was hier bei schönem Wetter los ist“, grinst Mark Koitka. „So haben wir den See für uns alleine.“ Nur geteilt mit drei verständnislos glotzenden Schwänen.