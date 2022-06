Alles andere als eine Eintagsfliege

(fw). Die Erfolge sind ein schöner Effekt. Die U 15-Juniorinnen haben den Kreispokal gewonnen, der Damenmannschaft ist gar gleich in ihrer ersten Saison nach der Neugründung der Aufstieg in die Kreisliga A gelungen – aber gemütlich zurücklehnen und darauf ausruhen ist nicht angesagt bei den Fußballerinnen der DJK Coesfeld. „Wir sind keine Eintagsfliege, es geht weiter“, betont Stefan Huster, der gemeinsam mit Andy Fiege für die Organisation im Mädchenfußball des Vereins verantwortlich ist. Das macht sich mit mehr Mannschaften bemerkbar, aber auch mit einem wachsenden Team hinter dem Team.

Fußball: DJK geht mit acht Mädchenmannschaft in die neue Saison

Die Planungen für die neue Spielzeit 2022/23 laufen auf vollen Touren. „Wir werden acht Mädchenmannschaften melden, das sind zwei mehr als in der abgelaufenen Saison“, freut sich Andy Fiege. In allen Altersklassen von der U 9 bis zur U 17 wird die DJK Eintracht vertreten sein, bei den U 13- und U 15-Juniorinnen gar mit zwei Teams. Dabei legen die Verantwortlichen großen Wert auf die Feststellung, dass es sich dabei nicht um geschlossene Kreise handelt. „Wir sind in allen Mannschaft immer offen für interessierte Spielerinnen, die uns unterstützen möchten oder den Fußball ausprobieren wollen“, sagt Fiege.

Viele Spielerinnen, das bedeutet gleichzeitig einen großen Aufwand im Hintergrund. „Wir haben da mit kleinem Personal angefangen“, blickt Stefan Huster zurück. „Mittlerweile haben wir pro Mannschaft zwei Trainer, darunter auch acht Mädchen beziehungsweise Frauen.“ Allein aus der aktuellen U 15 und U 17 sei es gelungen, sechs Spielerinnen einzubinden, die jetzt als Co-Trainerinnen bei den Jüngeren einsteigen. „Eine Nachwuchsgewinnung ist für uns auch in diesem Bereich sehr wichtig“, setzt Andy Fiege darauf, dass ein starkes Trainerteam Garant dafür ist, Qualität und Spaß gleichermaßen zu fördern.

Auf starke Partner setzt die Mädchen- und Frauenabteilung der DJK Eintracht auch im Hinblick auf die Ausstattung der Teams. So durfte sich die U 15 über neue Trikots des Finanzdienstleisters tecis aus Münster freuen, überreicht von Volkmar große Rebel. Die Damenmannschaft wiederum feierte ihren Meistertitel in passenden T-Shirts, die Konstantin Kopp vom Imbiss Terwey zur Verfügung gestellt hat. Ein Zusammenspiel, das wichtig ist für die weitere Entwicklung, betonen die DJK-Verantwortlichen. „Deshalb freuen wir uns über jeden, der Lust hat, Teil dieses Konzeptes zu werden“, erklärt Stefan Huster. „Denn das alles ist nur möglich mit engagierten Unterstützern, Trainern und Betreuern.“ 7 Infos über die DJK-Mädchenfußball gibt es bei Andreas Fiege (andreas.fiege @djk-coesfeld.de) und Stefan Huster (stefan.huster @djk-coesfeld.de).