Auf Frust folgt ein Strahlen

Der Silberglanz begleitet sie konsequent durch die dunkle Jahreszeit. Platz zwei bei den Deutschen Hallenmeisterschaften U 20 im Fünfkampf, am vergangenen Freitag Rang zwei hinter Beachvolleyballerin Cinja Tillmann bei der Wahl zur Sportlerin des Jahres im Kreis Coesfeld, und nun, zum Abschluss der Hallensaison – tatsächlich eine weitere Silbermedaille, diesmal bei der U 20-DM im Weitsprung der Spezialistinnen. „Schön, dass ein so guter Abschluss gelungen ist“, lächelt Pia Meßing. Das gute Gefühl will sie mitnehmen in die Freiluftsaison 2023 mit der Europameisterschaft als Höhepunkt.

Dabei hatten die Titelkämpfe in Dortmund für die Letteranerin im Trikot des TV Gladbeck mit einem echten Nackenschlag begonnen. Im Vorlauf über die 60 Meter Hürden, ihre zweite Disziplin bei dieser DM, stieß sie mit dem Bein gegen das vierte Hindernis. „Ich bin dann leicht ins Straucheln gekommen, habe mich aber wieder gefangen“, erzählt sie. Nach 8,84 Sekunden kam sie ins Ziel, was den sicheren Einzug ins Halbfinale bedeutet hätte.

Hätte, hat es aber nicht, denn eine Konkurrentin legte Protest ein. „Auf der Bahn rechts neben mir sind leider zwei Hürden umgefallen“, bedauert Pia Meßing. Dass die Mitstreiterin die Disqualifikation veranlasst hatte, ohne eine realistische Chance zu haben, selbst die nächste Runde zu erreichen, hinterließ einen faden Beigeschmack, musste aber letztlich akzeptiert werden. „Ich war auch sauer auf mich selbst, dass mir das passiert ist.“

Umso klarer war das Ziel, das sie sich dann gemeinsam mit Trainer Oliver Sell für den zweiten Wettkampftag steckte. „Wir kommen nach solchen Rückschlägen stärker zurück, das haben wir schon häufiger bewiesen“, lächelt sie. „So wollte ich die Hallensaison jedenfalls nicht beenden.“ Also lag der Fokus auf dem Weitsprung, wo die 17-Jährige mit 5,94 Metern startete und sich im dritten Versuch auf 6,02 Meter steigerte. Damit war der Endkampf der besten Acht erreicht. Hier legte Pia Meßing mit 6,01 und im letzten Versuch mit 6,11 Meter noch zwei weitere Sprünge über die magische Marke hin – das bedeutete hinter der Deutschen Meisterin Libby Buder vom SC Potsdam (6,31 m) Rang zwei und damit Silber, neun Zentimeter vor der drittplatzierten Samira Attermeyer (LG Olympia Dortmund) und gar 24 Zentimeter vor Platz vier. „Ich bin total froh, dass ich mittlerweile so konstant über die sechs Meter springe“, freut sich die Letteranerin. „Das war ein sehr guter Abschluss.“

Denn die Hallensaison ist nun Geschichte. Eine Woche Pause darf sie sich gönnen, dann geht es raus, um sich unter freiem Himmel auf die nächsten großen Aufgaben vorzubereiten. Viel Zeit bleibt dafür nicht. Im Mai steht in Bernhausen der Siebenkampf auf dem Programm, bei dem sie sich für das große Saison-Highlight qualifizieren will. „Drei Startplätze hat Deutschland für die U 20-Europameisterschaft in Jerusalem, einen davon wollen wir holen“, sagt Oliver Sell. Damit dürfte Pia Meßing an den Ort zurückkehren, wo sie im vergangenen Sommer in der U 18 Bronze geholt hat. „Dann würde ich im August während der EM in Israel meinen 18. Geburtstag feiern“, blickt sie gespannt voraus. Das wäre ohne Zweifel ein ganz besonderes Geburtstagsgeschenk.