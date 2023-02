Auf heimischem Parkett ungeschlagen bleiben

(leg). Auch wenn sie sich bereits mitten in der Rückrunde befinden, die Hinserie müssen sie noch abschließen. Ursprünglich hätten die Handball-Herren der DJK Coesfeld schon längst auf den SC Arminia Ochtrup treffen sollen. „Das Spiel wurde aber verlegt, weil keine Schiedsrichter zugegen waren“, blickt Bodo Dreger zurück. Stattdessen trifft sein Personal heute auf den SC. Und das in der eigenen Halle.

Welche immense Bedeutung das Aufeinandertreffen hat, kann Dreger nicht genug betonen. Für die Kreisstädter gilt es, weitere wichtige Zähler zu sammeln, um als aktuell Siebtplatzierter noch in der Tabelle nach oben zu klettern. „Unser Sieg gegen den HSG Kattenvenne/Lengerich vor zwei Wochen war absolut Gold wert“, weiß der Trainer. Nun wollen sie nachlegen. Auf dem heimischen Parkett sind sie noch ungeschlagen. „Und das soll auch so bleiben“, macht Dreger deutlich. Immerhin ist mit dem Landesliga-Vorletzten ein Team aus dem Tabellenkeller zu Gast.

Auf die Tabelle will er aber gar nicht schauen. „Wir haben ein Heimspiel, also müssen die Punkte auch hierbleiben. Erst recht gilt es, die Teams unter uns zu schlagen“, ist die Rechnung für den Trainer simpel. Wobei die Aufgabe alles andere als ein Kinderspiel werden dürfte. „Der SC hat seine Stärken. Vor allem im Rückraum, aber auch in der Mitte, sind sie sehr gut besetzt“, weiß Dreger. Seine Kadetten sind also gewarnt.

Hinzukommt, dass die Coesfelder Personalsituation auch schon mal rosiger ausgesehen hat. Kevin Kallus wird aussetzen müssen, dazu stehen hinter den Einsätzen von Nino Adler und Vincent Lukas noch Fragezeichen. Umso wichtiger, dass das Team von den Fans nach vorne gepeitscht wird. „Wir hoffen auf zahlreiche Besucher. Beim letzten Heimspiel hatten wir eine Bombenstimmung in der Halle – gerne wieder“, grinst Dreger. Wenn die DJK’ler dann einen leidenschaftlichen Auftritt folgen lassen, steht dem Erhalt der Heimserie nichts im Wege. 7 Anwurf: Heute, 16.30 Uhr, Halle 2 des Schulzentrums