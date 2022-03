Auf in die nächste Doppelschicht

Coesfeld

Zwei Spiele an einem Wochenende sind sie bereits gewohnt. „Dieses Mal zumindest mit fast 48 Stunden dazwischen“, zuckt Dirk Haverkämper angesichts der nächsten Doppelschicht mit den Schultern. So sind die Handball-Damen von DJK Coesfeld bereits heute Abend um 20 Uhr im Nachholspiel zu Gast bei TuS SW Wehe gefordert. Am Sonntag (27. 3.) muss direkt die nächste Auswärtsfahrt angetreten werden. Dann treffen die Kreisstädterinnen auf den SC Greven. „Das ist halt aufgrund der aktuellen Lage so. Rumjammern hilft nichts und das wollen wir auch nicht“, betont der DJK-Trainer.

Von Leon Eggemann