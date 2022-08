Aufatmen nach Spektakel

So ganz ohne Zittern ging es dann doch nicht. Dabei schien alles gelaufen für die SG 06 – aber einfach kann jeder. „Da haben wir einmal gepennt“, schüttelte Zoui Allali den Kopf. Eine kleine Unachtsamkeit in dieser 88. Minute, und schon waren die Gäste zurück im Spiel. Sieben Minuten Drama inklusive Nachspielzeit waren noch einmal angesagt, dann endlich stand fest: Mit dem 2:1-Sieg gegen den ASC Schöppingen haben die Coesfelder drei ganz wichtige Punkte eingefahren.

Wobei dieses 2:1 vom Ergebnis her eigentlich ein Witz ist. Denn was die beiden Offensivreihen da gestern an Hochkarätern ausließen, ging nicht auf die berühmte Kuhhaut beziehungsweise passte kaum auf einen Zettel. „6:5 wäre vielleicht das passende Ergebnis gewesen“, gab Allali zu. „Allerdings waren beide Torhüter ganz stark.“ Marius Meßing und sein ASC-Kollege Eric Artmann verhinderten reihenweise mit spektakulären Paraden ein Torfestival.

Dabei schien Meßing in der 20. Minute chancenlos, als der Ball in sein Netz flog. Auf ungewöhnliche Weise, denn Cedric Schürmann wollte löschen, traf mit seinem Schlag aber den ASC- Spielertrainer Rafael Figueiredo, von dessen Kopf die Kugel ins Tor prallte. Oder war da die Hand im Spiel? Schiri Tim Jarczyk wollte es jedenfalls so gesehen haben, zum Entsetzen aller Schöppinger und vor allem von „Figo“, der vehement beteuerte, nur am Kopf getroffen worden zu sein – vergeblich, der Treffer fand keine Anerkennung. „Da haben wir wohl Glück gehabt“, gab Zoui Allali zu.

Viele Chancen auf beiden Seiten, darunter die Dinger von Stefan Thier (10.) und Lucas Jacobs (38.), die jeweils frei auf das Tor zuliefen, aber an Eric Artmann scheiterten – verwunderlich, dass es torlos in die Pause ging. Nach der musste die SG zwei Schreckmomente überstehen: Erst kratzte Henrik Mauermann einen Schuss von Niclas Teuber für den geschlagenen Marius Meßing kurz vor der Linie weg (49.), dann rettete Meßing selbst überragend gegen einen Drehschuss Teubers (54.). „Danach haben wir es immer besser in den Griff bekommen“, urteilte Allali.

Die Erlösung kam in Person von Stefan Thier. Unermüdlich war er unterwegs, obwohl er weitere Teile der Saisonvorbereitung verpasst hatte. Drei richtig dicke Dinger hatte er schon ausgelassen, aber in dieser 75. Minute blieb er cool, als Philipp Jacobs ihm den Ball nach einem geblockten Schuss von Cedric Schürmann vor die Füße legte: Aus 15 Metern traf er zu erlösenden 1:0. Der Jubel war noch nicht ganz verklungen, als Tim Eismann nach einer Ecke von Lucas Jacobs aus kurzer Distanz das 2:0 nachlegte (78.).

Alles gelaufen? Von wegen! Nach einem langen Ball von Andreas Neumann schlich sich Rafael Figueiredo im Rücken von Henrik Mauermann weg und verkürzte per Kopf zum 2:1 (88.). „Und schon geht das Zittern los“, erlebte Zoui Allali eine wenig entspannte Nachspielzeit an der Seitenlinie inklusive einer Riesenparade von Marius Meßing, der den Schuss von Niclas Teuber in Minute 90.+3 mit einem Reflex über die Latte lenkte und so die drei Punkte rettete. 7 SG Coesfeld 06 – ASC Schöppingen 2:1; Tore: 1:0 Stefan Thier (75.), 2:0 Tim Eismann (78.), 2:1 Rafael Figueiredo (88.).