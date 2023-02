Befreit gegen den Primus aufspielen

Druck verspüren sie nicht. „Wir können befreit aufspielen. Das haben wir uns mit dem Auftaktsieg in Gescher selbst erarbeitet“, blickt Karsten Erwig gelassen auf den morgigen Sonntag. Dann ist mit Tabellenführer SC Reken ein mächtiges Brett zu Gast bei den Blau-Weißen. „Mit Sicherheit die beste Mannschaft der Liga“, zollt Erwig, selbst Rekener, der Mannschaft von Dado Sekic seinen Respekt. Vor dem Aufeinandertreffen mit dem Ex-Coach ist die Stimmung bei der DJK nach dem jüngsten 2:0-Erfolg unter Gescheraner Flutlicht am vergangenen Mittwoch bestens.

Diese würde in ungeahnte Sphären aufsteigen, sollte nun auch gegen den Spitzenreiter Zählbares in der Kreisstadt bleiben. Dass dieser längst nicht unschlagbar ist, hat der VfL Ramsdorf jüngst eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Dank eines 2:0-Erfolges entführte der Tabellenelfte drei Punkte aus Reken. „Sie werden sicherlich eine Reaktion zeigen wollen“, vermutet Erwig einen hoch motivierten Kontrahenten. Wobei die Coesfelder selbst einen Plan für die Partie in der Tasche haben. „Wer weiß, vielleicht können wir uns bei den Ramsdorfern etwas abgucken“, grinst der Rekener, der mit Claus Heinze als Duo die Geschicke bei der DJK in der Hand hat.

Jedenfalls wollen sie sich besser präsentieren als noch im Hinspiel. Nach 34 Minuten lagen die DJK’ler da bereits mit 0:4 zurück, letztlich setzte es eine 2:5-Pleite. „Da ist Reken wirklich alles gelungen“, schaut Erwig zurück. Aber: „Wir haben aus diesem Spiel unsere Lehren gezogen. Sonntag wird es eine ganz andere Partie.“ Einem 0:4 wollen die Coesfelder nicht noch einmal hinterherlaufen. Frühzeitig soll die beste Offensive der Liga, die bereits 49 Treffer bejubeln durfte, bestmöglich ausgebremst werden.

Verzichten muss das Trainerduo dabei allerdings auf auf Henry Krampe. „Er hat sich gegen Gescher die fünfte Gelbe abgeholt und fehlt ausgerechnet gegen seinen Heimatverein“, schüttelt Erwig den Kopf. Dem gegenüber steht, dass Kai Hemsing in den Kader zurückkehrt, auch Goalgetter Marius Borgert durfte nach seinen Knieproblemen in Gescher 25 Spielminuten sammeln und steht ebenfalls zur Verfügung. Die Vorzeichen stehen also nicht schlecht. Verstecken wollen sich die Coesfelder gegen den Liga-Primus ohnehin nicht. Womöglich gelingt es so auch der DJK, in die Ramsdorfer Fußstapfen zu treten. 7 Anstoß: Sonntag, 15 Uhr, Sportplatz Reiningstraße in Coesfeld, Kunstrasen